Auf dem Fußballplatz ist Sami Khedira (29) ein Ausnahmetalent - bald auch in der Küche? Immerhin arbeitet der gebürtige Stuttgarter, der derzeit für Juventus Turin kickt, daran.

Im Interview mit der "Welt am Sonntag" erzählt er: "Was das Zubereiten und Kochen betrifft, bin ich auf den Geschmack gekommen. Mein Bruder Rani ist da sehr fortgeschritten", so der Weltmeister.