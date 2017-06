Gewinner des Tages Riesenlob für Gal Gadot

Sie spielt die Amazonenprinzessin Diana und hat dafür große Begeisterung geerntet: Gal Gadot (32, "Das Jerico Projekt"), Hauptdarstellerin des am Freitag in den US-Kinos gestarteten Actionabenteuers "Wonder Woman". Die Anerkennung kam von niemand geringerem als Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o (34)! Die konnte nämlich nach Verlassen des Kinos nicht anders, als "Wonder Woman" auf ihrem Instagram-Account in den höchsten Tönen zu loben.