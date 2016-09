Die beiden Musiker schlossen sich 1970 in Philadelphia zu Hall & Oates zusammen. In den USA schafften sie es mit sechs Songs, darunter "Rich Girl" und "Out of Touch", an die Spitze der Billboard Charts. Insgesamt waren sie mit 34 Hits in den Top 100 vertreten, sieben ihrer Alben erreichten Platin-Status. Damit zählen sie zu den erfolgreichsten Duos aller Zeiten.