Gewinner des Tages Psy bejubelt drei Milliarden Aufrufe

Erst zwei anderen Videos ist dieses Kunststück gelungen. Wiz Khalifa und Charlie Puth stehen mit ihrem Song "See You Again" und 3,2 Milliarden Views auf dem zweiten Rang, mit unglaublichen 4,4 Milliarden Views hat - na klar - "Despacito" von Luis Fonsi featuring Daddy Yankee den Platz an der Pole Position inne. Bis zu dieser Hausmarke muss Psy noch einige Male durch den Clip zu "Gangnam Style" galoppieren...