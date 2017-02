Gewinner des Tages Orlando Bloom hilft Kindern in Afrika

Der Schauspieler, der mit seiner Ex Miranda Kerr (33) einen sechsjährigen Sohn hat, könne demnach kaum begreifen, wie viele dieser Kinder in diesem Konflikt gefangen sind. "Während meiner Reise habe ich schreckliche Geschichten über Kinder gehört, die zu Fuß fliehen und alles hinter sich lassen mussten, einschließlich der Sicherheit ihrer Häuser und der Klassenzimmer", wird Bloom zitiert, der in Regionen unterwegs war, in denen die terroristische Gruppierung Boko Haram Gewalt verbreitet.