Gewinner des Tages Michelle Obama gibt ihr erstes Interview

Dafür gibt es auch einen bestimmten Anlass: Ellen DeGeneres 60. Geburtstag, den die Moderatorin am 26. Januar feierte. Etliche Stars ließen es sich nicht nehmen, der beliebten Moderatorin zu gratulieren. Egal ob per Videobotschaft, über Social Media oder persönlich. Und so wird Michelle Obama eben aus diesem Anlass am kommenden Donnerstag bei einem Geburtstags-Special in der Show dabei sein.