Gewinner des Tages Meghan Markle meldet sich zurück

Zwei Männer schwer verletzt Explosionen auf der Feuerwache in Bad Wiessee!

Ausgerechnet bei der Feuerwehr brennt es lichterloh: Auf der Rettungswache in Bad Wiessee am Tegernsee hat es eine Explosion gegeben. Zwei Männer liegen schwer verletzt in Kliniken. Waren Schweißarbeiten der Auslöser?