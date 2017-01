Gewinner des Tages Maisie Williams: Sophie Turner ist wie eine Schwester

Maisie Williams (19) wurde durch ihre Rolle in "Game of Thrones" auf einen Schlag berühmt. Und sie ist unglaublich froh, während dieser Zeit ihre Freundin und Kollegin Sophie Turner (20) an ihrer Seite gehabt zu haben. Während eines Interviews für die Show "This Morning" verriet sie: "Es ist wundervoll, jemanden zu kennen, der das Gleiche durchmacht wie ich."