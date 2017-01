Gewinner des Tages Lumières Awards: Marion Cotillard sahnt ab

Mit etwas Glück könnte Cotillard allerdings eine zweite Trophäe mit nach Hause nehmen: Denn sie ist in der Kategorie "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle im Film "Die Frau im Mond" nominiert. Schon 2008 gewann die Französin, die sich mittlerweile auch in Hollywood einen Namen gemacht hat, den Lumières Award für ihre Leistung in "La Vie en Rose" - für die sie wenig später sogar den Oscar bekam.