Einem Augenzeugen zufolge habe DiCaprio sogar sein Handy herausgeholt, um den beiden darauf etwas zu zeigen. Anschließend habe er ihnen noch den Weg gewiesen und erklärt, in welche Richtung das Paar laufen müsse. Dass die beiden den Oscar-Gewinner nicht erkannt haben, könnte an seinem Outfit gelegen haben: DiCaprio war mit einer Schiebermütze und Sonnenbrille unterwegs. Am gleichen Abend sprach er dann bei den Vereinten Nationen über Klimawandel und zeigte den Trailer zu seiner neuen Umwelt-Dokumentation "Before the Flood".