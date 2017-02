Gewinner des Tages Lenny Kravitz serviert Drinks

Lenny Kravitz (52, "Are You Gonna Go My Way" ) hat US-Moderator Jimmy Fallon (42) eine witzige Überraschung beschert. Als bei seiner Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" Lennys Tochter Zoë Kravitz (28, "Divergent") und Comedian Joel McHale (45, "Community") zu Gast waren, tauchte kurzerhand auch der 52-Jährige als Überraschungsgast auf. Allerdings nur, um den drei einen Cocktail zu servieren. Dann verschwand der Musiker auch gleich wieder.