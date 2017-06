Gewinner des Tages Lady Gaga kreiert bunte Starbucks-Drinks

Lady Gaga (31, "Poker Face" ) wird eine ganz besondere Ehre zuteil: Sie bringt in den USA und Kanada für Starbucks ihre eigene Getränke-Reihe auf den Markt - und zwar für den guten Zweck. Im Rahmen der "Cups of Kindness"-Aktion der Café-Kette gehen für eine Woche pro verkaufter Gaga-Kreation 25 Cent an die "Born This Way Foundation" der Sängerin, berichtet Starbucks. Diese setzt sich für das Wohlbefinden junger Menschen ein. (Lady Gagas neues Album "Joanne" gibt es bei Amazon)