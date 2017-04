Gewinner des Tages Justin Timberlakes Selfie mit Folgen

Justin Timberlake hat mit einem Selfie möglicherweise Geschichte geschrieben. Denn wie das Magazin "Page Six" der "New York Post" berichtet, könnte sein Schnappschuss für eine Gesetzesänderung im US-Bundesstaat Tennessee verantwortlich sein. Doch was war passiert? Vergangenen Oktober geriet der Sänger während der Präsidentschaftswahlen mit dem Gesetz in Konflikt, weil er ein Foto von sich an der digitalen Wahlurne via Instagram veröffentlicht hatte, um seine Follower zum Wählen zu animieren. In Tennessee herrschte jedoch seit 2015 ein striktes Handyverbot in Wahllokalen, beim Verstoß drohen eine Geld- und sogar eine 30-tägige Gefängnisstrafe.