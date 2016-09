Gedreht wird die Sitcom "Nichttotzukriegen", in der Busse in die Rolle von Helmut Kraft tritt. Dieser hat "seine Ehefrau, seine wenigen Freunde und schließlich auch noch seinen jüngeren Bruder Paul" überlebt, wie der Kölner Privatsender mitteilt. Doch so ganz alleine wird es Helmut in seiner 400-Quadratmeter-Villa schnell zu langweilig. Deshalb beschließt er neue Mitbewohner zu suchen. Als diese endlich gefunden sind, ist Helmut allerdings nichts an Harmonie gelegen. Ein permanentes Kräftemessen beginnt...