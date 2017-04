Gewinner des Tages James Arthur wieder auf Tournee

Längere Zeit war es still um James Arthur (29, "From Nothing Too Something" ). Jetzt ist er wieder zurück und kündigte auf Twitter eine UK-Tour an. "Ich freue mich sehr, euch die 'Back From The Edge' UK-Arena-Tour diesen November anzukündigen", schrieb er. Und "Back From The Edge" (Deutsch: "Zurück vom Abgrund") scheint er wortwörtlich zu nehmen.