Das Geheiminis ist offenbar gelüftet: Einige auserwählte Fans bekamen bereits eine kleine Kostprobe der neuen Synchronstimme von Homer Simpson. Und obwohl der Sender ProSieben den Namen des neuen Synchronsprechers offiziell erst am 30. August bekannt geben wollte und der Name auch bei dem Event in Berlin nicht preisgegeben wurde, waren sich viele Fans sofort einig: Die Stimme soll zu Christoph Jablonka (60) gehören. Das berichten auch einige deutsche Medien übereinstimmend.