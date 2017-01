Gewinner des Tages Harvard-Universität ehrt Octavia Spencer

Für Octavia Spencer (46, "Die Bestimmung - Allegiant" ) läuft es in dieser Woche rund! Am Dienstag wurde bekanntgegeben, dass sie für einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" nominiert ist. Und als wäre das nicht genug Grund zur Freude, wurde sie auch noch als "Frau des Jahres" von der Theatergruppe der ehrwürdigen Harvard-Universität ausgezeichnet. Die Auszeichnung in Form eines goldenen Puddingtopfs nahm die Schauspielerin persönlich entgegen.