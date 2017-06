Gewinner des Tages Großer Musikpreis für Tony Bennett

Der "Gershwin Prize for Popular Song" wird seit 2007 verliehen. Er ist benannt nach den beiden Brüdern George (1898-1937) und Ira Gershwin (1896-1983), die mit Liedern wie "I Got Rhythm" , "Embraceable You" und "Someone to Watch Over Me" Musikgeschichte geschrieben haben. Vergangenes Jahr bekam Smokey Robinson (57) den Preis verliehen. Weitere Preisträger sind unter anderem Stevie Wonder (67), Paul McCartney (75) und Billy Joel (68). (Die größten Hits von Tony Bennett können Sie hier erhalten)