Gewinner des Tages George Clooney überrascht 87-jährigen Fan

George Clooney (55, "Up in the Air" ) hat einem seiner wohl ältesten Fans eine riesige Freude bereitet. Der Schauspieler kam auf einen Besuch im Altersheim in Sonning, England, vorbei, um einer 87-jährigen Frau namens Pat zum Geburtstag zu gratulieren. Der Manager des Altersheims postete daraufhin ein Foto der beiden, auf dem Clooney Pat in den Arm nimmt und die zwei glücklich in die Kamera strahlen.