Gewinner des Tages Gary Barlow bei "Star Wars"

In der Musikbranche hat Gary Barlow (46, "Back for Good" ) quasi alles erreicht: Er ist Teil von Take That, erfolgreicher Songwriter und führte als Jurymitglied bei "The X-Factor" Newcomer zum Erfolg. Jetzt hat es den Briten offenbar in die Filmlandschaft verschlagen - und zwar mitten in den neuen "Star Wars"-Film. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, verriet der Sänger in der TV-Show "Lorraine": "Ich bin kein Sturmtruppler, aber ich bin im Film."