Gewinner des Tages Für Céline Dion ist Lady Gaga "perfekt"

In der Silvestershow des TV-Senders CNN schwärmte Dion laut "Daily Mail" in den höchsten Tönen von Lady Gaga: "Sie ist perfekt, genauso, wie sie ist!" Auf die Frage, ob sie bezüglich der Las-Vegas-Show Tipps für die "Pokerface"-Sängerin habe, antwortete sie gelassen: "Nein! [...] Dieses Mädchen weiß genau, was es tut." Außerdem würde sie niemals einer professionellen und so "super talentierten" Person wie ihr sagen, wie sie Dinge zu tun hat. Und nach all dem guten Zuspruch kommt es aber noch besser für Lady Gaga: Dion verriet nämlich zudem, dass sie liebend gern mit ihr ein Duett singen würde.