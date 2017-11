Gewinner des Tages Fergie wird Gastgeberin in US-Talentshow

Auf dem Sender Fox startet bald ein neuer Gesangswettbewerb mit Starbesetzung. Gastgeberin für das Format "The Four" ist The-Black-Eyed-Peas-Sängerin und Solokünstlerin Fergie Duhamel (42, "The Dutchess Deluxe EP"). Das gab die Künstlerin in einem Video auf Instagram stolz bekannt.