Doch er war nicht der einzige, der sich über diese Ehre freuen durfte. Gemeinsam mit ihm bekamen auch Schauspielerin Iris Berben (66, "Eddie the Eagle - Alles ist möglich" ) und Entertainer Helge Schneider (61, "Mein Führer - Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler") einen Platz auf dem Boulevard verliehen. Auf dem deutschen Pendant zum Hollywood Walk of Fame in Los Angeles sind seit 2010 bereits über 100 Persönlichkeiten aus dem Film- und Fernsehgeschäft verewigt worden.