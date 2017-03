Gewinner des Tages Ed Sheeran bricht Chart-Rekorde

Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) bricht mit seiner Musik gleich mehrere Rekorde. Mit seinem neuen Album "÷" (Divide) erobert er weltweit die Spotify-Charts. Am gestrigen Sonntag waren gleich 15 seiner Songs in den deutschen Top 50 Spotify-Charts vertreten. In seinem Heimatland Großbritannien belegt Sheeran mit allen 16 Songs seines Albums die ersten 16 Plätze. In 12 Ländern, darunter etwa Kanada und Griechenland, schafften es alle 16 Songs in die jeweiligen nationalen Top 50.