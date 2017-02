Gewinner des Tages Drake entschuldigt sich bei seinen Fans

Während seiner Show in London geschah dann das nächste Missgeschick. Medienberichten zufolge fiel sein Special Guest Travis Scott (24) in ein Loch in der Bühne und zerstörte so eine mit Luft gefüllte Kugel, die im Laufe der Show erscheinen sollte. Auf diese Kulisse mussten Drake und seine Fans nun verzichten. Doch auch hier wusste sich der Sänger zu helfen und verkündete kurzerhand: "Ich mache diesen Scheiß heute gratis. Denn wisst ihr, hier im Raum ist heute wahre Liebe zu spüren." Später verabschiedete er sich mit: "Ich hoffe, ihr habt eure kostenlose Show genossen."