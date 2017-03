Gewinner des Tages Courteney Cox lernt von ihrer Tochter

Courteney Cox (52, "Friends" ) weiß, an wen sie sich wenden muss, wenn es um das Thema Umweltbewusstsein geht: An ihre zwölfjährige Tochter Coco Arquette. Am Montag besuchte die Schauspielerin die alljährliche Gala des "UCLA Institut für Umwelt und Nachhaltigkeit" in Beverly Hills und erzählte ganz offen im Gespräch mit "US Weekly": "Meine Tochter geht auf eine Schule, die extrem fortschrittlich ist und glücklicherweise weiß sie mehr als ich."