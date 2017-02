Gewinner des Tages Chrissy Teigen nimmt Nippelblitzer mit Humor

Model Chrissy Teigen (31) lässt sich so schnell nicht verunsichern, wie ihre neueste Twitter-Aktion beweist. Aber schön von vorn: Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (38, "All of Me" ) verfolgte sie den Super Bowl live im NRG Stadium in Houston. Natürlich entging das auch den zahlreichen TV-Kameras nicht. Und so wurde ein Millionenpublikum Zeuge eines äußerst peinlichen Malheurs. Das Model sorgte für einen erneuten Nippelgate-Skandal.