Gewinner des Tages Charlie Hunnam auf Tauchstation

Um sich in die Rolle einzufinden, verzichtete Hunnam auf alle technischen Annehmlichkeiten, wie Laptops oder Smartphones. "Ich habe keine einzige E-Mail geschrieben und vier Monate lang niemanden angerufen. Das war so ein befreiendes Gefühl", schwärmte Hunnam und bedankte sich gleichzeitig bei seiner Freundin. "Ich habe Glück, dass ich so eine verständnisvolle Freundin habe, die mich solche verrückten Dinge tun lässt." Der Streifen startet am 30. März in den deutschen Kinos.