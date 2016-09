Johnny Depp (53, "Fluch der Karibik" ) hat nach seiner Scheidungsschlacht mit Amber Heard endlich wieder Grund zur Freude. Dem Schauspieler wird ein Charity-Award für seine Unterstützung von Krebspatienten verliehen. Depp darf den Rhonda's Kiss Healing and Hope Award demnach am 3. November im Rahmen eines Konzertes in Los Angeles in Empfang nehmen. Alle Einnahmen daraus sollen dem Cedars-Sinai Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute zugutekommen.