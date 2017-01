Gewinner des Tages Cara Delevingne engagiert sich für Flüchtlinge

Besonders am Herzen liegt Delevingne die "Girl Up"-Kampagne, die sich für junge Mädchen einsetzt. "Ich fühle mich geehrt, für 'Girl Up' junge Frauen zu ermutigen und eine ganze Generation von weiblichen Führungskräften hervorzubringen. Ein bestärktes und unterstütztes Mädchen ist eine unglaubliche Kraft für den Wandel. Ich bin froh, Teil dieses Wandels zu sein", teilte sie in einem Statement auf der Website der Kampagne mit. Andere prominente Unterstützerinnen von "Girl Up" sind Schauspielerin Katherine McNamara (21, "Maze Runner 2") und "Quantico"-Star Priyanka Chopra (34).