"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling (52, "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie bekam für ihre herausragenden Leistungen in der Literatur und ihr soziales Engagement den "Order of the Companions of Honour". In einem edlen Mantel und mit elegantem Fascinator auf dem Kopf nahm die 52-Jährige im Buckingham Palace überglücklich die Auszeichnung an.