Gewinner des Tages Beyoncé bekommt besten Grammy-Sitzplatz

Beyoncé Knowles (35, "I am...Sasha Fierce" ) und ihr Ehemann Jay Z (47, "Ni**as In Paris") haben für die Verleihung der Grammy Awards am 12. Februar die besten Sitzplätze bekommen. Das berichtet die "Daily Mail". Die beiden sitzen demnach in der Front Row in der Mitte. Perfekte Plätze, denn wenn Beyoncé wahrscheinlich einen oder mehrere Grammys ihrer insgesamt neun Nominierungen gewinnen sollte, hat sie es nicht weit zur Bühne.