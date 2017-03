Gewinner des Tages Austin Swift ergattert Serienrolle bei Billy Ray Cyrus

Der hübsche Bruder von Taylor Swift, Austin Swift (24), hat eine Serienrolle bei keinem geringeren als Miley Cyrus' (24, "Bangerz") Vater, Billy Ray Cyrus (53, "Ready, Set, Don't Go" ), abstauben können. Das berichtet die Website "XPosé". In der US-Comedy-Serie "Still the King" ist Billy Ray Produzent und spielt gleichzeitig die Hauptrolle Vernon Brownmule, ein Ex-Sträfling und Elvis-Presley-Imitator. Swift wird die Rolle des eines Musik-Managers übernehmen.