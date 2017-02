Gewinner des Tages Ashley Graham: Bademode für jede Frau

Das Besondere: Die Frauen um das Plus-Size-Model waren keineswegs professionelle Shootingstars, sondern Frauen aus der Region in Puerto Rico, Frauen aller Altersklassen und Kleidergrößen. So wurde dem Werbeslogan "Jeder Körper, jedes Alter, jede Schönheit" alle Ehre gemacht. Auch Graham war rundum glücklich mit dem Shooting: "Ich war so aufgeregt, mit lokalen Frauen zu shooten, mit Nicht-Models, die alle unterschiedliche Figuren repräsentieren und die beweisen, dass jeder umwerfend in meiner Bademode aussehen kann."