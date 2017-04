Gewinner des Tages Adele stellt neuen Rekord auf

Adele (28, "Water Under The Bridge" ) hat mal wieder einen Rekord geknackt: "21" ist das am längsten in den "Billboard 200"-Charts vertretene Album einer Frau. Das gab das "Billboard"-Magazin bekannt. Konkret heißt das, die Platte ist seit ihrer Veröffentlichung am 12. März 2011 jede Woche unter den Top 200 Alben gelandet. Davon stand das zweite Album der Britin insgesamt 24 Wochen an der Spitze.