Gewinner des Tages Addison Timlin spielt Hillary Clinton

Newcomer-Schauspielerin Addison Timlin (25, "Californication") klettert die Karriereleiter immer weiter hinauf. Wie unter anderem "The Wrap" berichtet , verkörpert die Amerikanerin nun die junge Hillary Clinton in "When I'm a Moth". Der Film handelt von Clintons Zeit in Alaska, ihren Mini-Jobs nach dem College und dem Beginn ihrer politischen Karriere. Trotzdem soll er nicht als Biographie gelten, erklärt Zachary Cotler, Regisseur des Independent-Films.