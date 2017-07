Frankfurt - Keine Frage, jeder von uns möchte so geliebt werden, wie er ist, mit all seinen Ecken und Kanten. Deswegen wollen wir diesen einen Menschen finden, bei dem wir voll und ganz wir selbst sein können - und gleichzeitig dieser Jemand für unser Gegenüber sein. Doch auch wenn man sein perfektes Gegenstück gefunden hat, bedeutet auch die romantischte Beziehung ein ewiges Geben und Nehmen. Wir verändern uns in einer festen Beziehung - ob wir's uns eingestehen wollen oder nicht. Was Beziehungen aber tatsächlich aus uns machen und inwieweit wir uns verändern - das geht nun aus einer aktuellen Forsa Umfrage hervor. Im Auftrag von RaboDirect hat das Institut nämlich in einer Beziehung lebende Frauen und Männer zum Thema befragt.