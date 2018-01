Zum anderen wendet sich die Gewerkschaft an die Politik. Denn eigentlich gibt es genügend Gesetze zum Schutz der Helfer – erst im Mai 2017 wurden diese in Teilen noch einmal verschärft – durchgesetzt werden sie aber laut Meinung der Gewerkschaft nicht oft genug. "Staatsanwaltschaften lassen immer wieder Anklagen fallen, für die Betroffenen ist das wie ein zweiter Schlag ins Gesicht", so Maier.

Retter kämpfen mit psychischen Problemen

Welche psychischen Folgen ein Angriff auf die Helfer haben kann, weiß Andreas Müller-Cyran. Der Diakon und Rettungsassistent ist stellvertretender Vorsitzender der "Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Einsätzen" und hat oft mit Rettern zu tun, die Beschimpfungen und Gewalt erlebt haben. "Einsatzkräfte sind durch ihre Tätigkeit ohnehin schon im hohen Maß psychisch belastet", erklärt er. "Doch viele ziehen Kraft aus der Wertschätzung der Bevölkerung. Fällt das als Ressource weg, ist das für sie oft tragisch."

Zudem sei durch andere erlebte Gewalt das Einschneidenste, was einem Menschen passieren könne. Deshalb litten verprügelte und bedrohte Rettungskräfte oft noch lange an sogenannten Traumafolgestörungen.

Für Müller-Cyran besonders schlimm: In ihrer eigenen Ausbildung werden die Rettungskräfte stets zu Gewaltlosigkeit angehalten. "In Deutschland wird Wert darauf gelegt, dass das Gewaltmonopol ausschließlich bei der Polizei liegt", so Müller-Cyran, "umso tragischer ist es, wenn Helfer zu Opfern werden."

Aus all diesen Gründen möchte sich die Gewerkschaft nun also verstärkt gegen die Gewalt stellen und sich mit Opfern solidarisch zeigen. So lange, bis aus Maiers langer Liste wieder Einzelfälle werden. Denn eines dürfen Schläger und Pöbler für Maier auf keinen Fall erreichen: "Respektlosigkeiten dürfen nicht dazu führen, dass sich immer weniger Helfer für diese wichtige Tätigkeiten zur Verfügung stellen."

