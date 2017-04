Gewerbe ist besser als sein Ruf ADAC-Test: So gut sind Münchens Taxi-Fahrer

Umwelt: Taxen sind Diesel-Fahrzeuge

Ein großes Problem für die Zukunft wird laut ADAC sein, Taxen in Innenstädten umweltfreundlich zu betreiben. Derzeit sind rund 90 Prozent aller in Deutschland zugelassenen Taxen Diesel-Fahrzeuge. "Wir brauchen eine nationale Anstrengung für alternative Antriebstechnologien in der öffentlichen Beförderung. Das gilt insbesondere auch für das Taxi. Hier könnte der Bund zum Beispiel seine ambitionierten Ziele für mehr Elektromobilität zum Anlass für sinnvolle Förderprogramme nehmen", sagt Alexander Möller, Geschäftsführer des ADAC e.V.

Auch hier geht München voran, wenn auch nur in kleinen Schritten. Mit dem Projekt "TaxE" unterstützt das Rathaus Taxi-Betreiber, die auf ein elektrisch betriebenes Fahrzeug umsteigen, mit bis zu 20 Cent pro elektrisch gefahrenem Fahrgast-Kilometer. Mit einem Aufkleber an den Türen sollen entsprechende Taxen erkennbar sein. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und soll im Herbst starten, insgesamt hat die Stadt München eine Summe von zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt, das entspricht zehn Millonen Fahrgast-Kilometern.

Nachteil hierbei: E-Autos sind noch sehr teuer und es gibt wenig Hersteller. Der große Münchner Betreiber Isarfunk zum Beispiel bemängelt, die Reichweite aller bisher am Markt verfügbaren Elektrofahrzeuge reiche für den Taxibetrieb nicht aus: Vor allem bei Kälte, extremer Hitze oder Dauerregen kämen die Taxen nicht weit.

Und es gibt rechtliche Probleme bei der Zulassung von E-Taxen. Grund ist eine Verordnung, die Manipulationen am Taxameter verhindern soll.

