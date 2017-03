Gewagter Teaser für Europacup-Spiel Dickes Ding: Bayern-Basketballer mit Busen-Werbung

In den sozialen Medien werben die Basketballer mit einem Teaser, der vor allem die männlichen Fans ansprechen dürfte. "We like big cups & we love big games" prangt dort in großen Lettern. Eigentlich ganz harmlos, wäre da nicht ein weiblicher Körper mit Underboob-Shirt und einer Tasse in der Hand haltend im Hintergrund zu sehen. Der Ausdruck "big cups" (zu deutsch: große Tassen oder große Brüste) bekommt somit eine aufreizende Doppeldeutigkeit.