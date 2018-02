"Meine erste Amtshandlung nach meiner Rückkehr war, die Mannschaft kurz zusammenzuholen." Es gab einiges zu besprechen. Thema des Vortrages in der Sprechstunde von Dr. med. Heynckes: Prävention und Prophylaxe.

Punkt 1 - Die Grippe-Gefahr: Vor Heynckes hatte es zuletzt auch Mats Hummels, Arturo Vidal und Javi Martínez mit einem Magen-Darm-Infekt erwischt. "Im Moment grassiert ja eine Grippewelle und man braucht nicht unbedingt 72 zu sein, um sich einen grippalen Effekt einzufangen", klärte Heynckes auf und sprach von Präventivmaßnahmen.

Er riet zu Vitaminen, vor allem Vitamin C, Mineralien. Und: "Nicht mit nassen Haaren nach dem Training raus! Stets wetterfest anziehen und wenn das Immunsystem nach dem Spiel geschwächt ist, mit leichter Trainingsjacke durch die Welt rennen." Was fehlte: Hände waschen, vor allem nach Spielen, wenn man mit Mitspielern und Gegnern hundert Mal abklatscht. Ob die Jupp-Prophylaxe ankam? Heynckes schmunzelnd: "Aber sie wissen ja, wie das ist, wenn die alten Leute den Jungen Ratschläge geben..."

Punkte 2: Die "Überbevölkerung" an der Säbener: Bis auf Torhüter Manuel Neuer waren alle Spieler im Training. "Auch deshalb habe ich die Besprechung abgehalten: Um zu verdeutlichen, in welcher Situation wir sind. Es ist ein Luxus-Problem, dass alle fit sind und die Aufgabe des Trainers, das zu moderieren."

Weil Thiago nach seinem Teilriss eines Muskels im Oberschenkel aus dem November laut Heynckes in Wolfsburg sein Comeback in der Startelf geben wird und nur Arturo Vidal mit Gelbsperre fehlt, müssen wie gegen Schalke wieder zwei Stars auf die Tribüne. Unwahrscheinlich, dass es erneut Juan Bernat und Sebastian Rudy erwischt. "Alle Spieler möchten partizipieren an den Wettkämpfen", so Heynckes, "es ist eine Entscheidung, die weh tut. Bei jedem einzelnen." Wer ist sicher vor Rotation? Keiner. "Das trifft jeden, da ist keiner ausgeschlossen."

Weil alle Feldspieler fit sind, klopft sich Heynckes selbst auf seinen weißen Kittel. "Das liegt nicht nur an der Trainingssteuerung und an den Spielern selbst, sondern auch daran, dass Rekonvaleszenten nicht vorzeitig ins Geschehen geschickt werden, wenn sie nicht 100 Prozent fit sind."

Mit den besten Empfehlungen an den oft übereifrigen, ungeduldigen Dr. phil. Dipl.-Psych. Pep Guardiola, bis 2016 in München praktizierend, nun niedergelassen in Manchester.