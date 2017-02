München - Dank der Kälte im Januar blieben Pollenallergiker bislang verschont. Ab Mitte dieses Monats könnten aber schon erste Haselpollen unterwegs sein, teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch in München mit. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen geht davon aus, dass in Bayern mehr als zwei Millionen Menschen von einer Allergie betroffen sind oder überempfindlich auf bestimmte Stoffe reagieren, darunter rund 330.000 Kinder und Jugendliche.