Menschen fahren in den Urlaub, um sich zu erholen. Das konnte auch die DAK feststellen: Neun von zehn bayerischen Urlaubern haben sich in diesem Jahr "gut" oder "sehr gut" erholt. Am meisten zur Erholung beigetragen haben Sonne und Natur (81 Prozent), Ortswechsel (69 Prozent) sowie Zeit mit der Familie (62 Prozent).