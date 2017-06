Gesundheit oder Schönheit? Kurzer Prozess mit dem Collagen-Cocktail

Nicht nur eine ästhetische Funktion

Eine Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bescheinigt, dass die Ambiona gesundheitsrechtlich kein grünes Licht für die Bewerbung ihrer Produkte bekommen würde. Die bräuchte es auch nicht, schließlich sei der versprochene Erfolg ein rein ästhetischer, findet der Hersteller.

Die Richter sehen das anders und schließen sich damit einem früheren Urteil des Bundesgerichtshofes in einem ähnlichen Fall an. Demnach geht es durchaus um Körperfunktionen der Haut. Versprechungen wie "Revitalisierung" oder "Regeneration" gingen über den reinen Erhalt hinaus, es werde mit der Wiederherstellung von Schutzfunktionen der Haut geworben, stellen die Richter auch am Donnerstag am OLG fest.

Ambiona-Anwalt gibt auf

"Wenn wir mit einem vitalen und frischeren Hautbild werben, glaubt deshalb kein Mensch, dass man von den Drinks gesünder wird", befindet der Anwalt der Firma. Auch nicht, wenn die Werbung verspräche "die Haut wirkt jünger und gesünder".

Daraus entsteht ein einstündiges Hin und Her zwischen Richtern und Anwalt, das sich abwechselnd um die Stellungnahme der EFSA beziehungsweise deren Relevanz für den Fall und die Auslotung der Grenze zwischen Versprechen zu Gesundheit und Schönheit dreht.

Schließlich fasst der Anwalt der Ambiona zusammen: "Wir sehen das so und Sie sehen das offenbar anders." Am Präzedenzfall des BGH kommt er an dem Tag nicht vorbei, die Berufung zieht er zurück. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.

