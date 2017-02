Gesundheit Neue Schockbilder auf Zigarettenschachteln

Brüssel - Die Schachtel mit den Erektionsstörungen und dem Aufdruck "Rauchen bedroht Ihre Potenz" ist besonders beliebt. Das wird auch bei der neuen Serie so sein, die ab Frühjahr in die Läden kommt: Rauchende Mama mit Kind im Arm, ein viel zu früh geborenes Baby, der Blick in einen verfaulten Unterkiefer. Was schockierend wirken soll, findet bei manchen Jugendlichen reißenden Absatz: Die Schachteln gelten als Sammlerobjekte.