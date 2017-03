Gesundheit! Abwehr-Chef kehrt zurück: Jérôme Boateng ist wieder fit

Und damit hat Ancelotti ein Problem. Alle 23 Profis sind aktuell fit. ALLE! Wann hat es das zuletzt gegeben? Folglich müssen fünf Spieler auf die Tribüne. Bei Tom Starke (33), dem dritten Torhüter, sowie den Lehrjahr-Youngstern Niklas Dorsch (19) und Fabian Benko (18) ist die Sache klar.

Doch diesmal muss der Coach auch zwei Profis weh tun, die es gewohnt sind, zum Kader zu gehören. Erstmals in dieser Saison. Unangenehme Gespräche stehen an für Ancelotti, der bei Nachfragen zu Thomas Müller stets betont: „Leider kann ich nur elf Spieler aufstellen.“ Und das Argument, in drei, vier Tagen steht das nächste Spiel an, zieht diesmal nicht. Nach Frankfurt folgt eine unenglische Woche, die nächste Aufgabe ist das Auswärtsspiel am Sonntag acht Tage später bei Mönchengladbach.

„Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt wieder den vollen Kader zur Verfügung zu haben“, sagte Abwehrspieler Mats Hummels in London mit Blick auf die entscheidenden Monate der Saison und fügte hinzu: „Toi, toi, toi, dass es so bleibt!“ Was den Bayern vor allem im April zugute kommen könnte. Durch den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale (Auslosung am 17. März) und das anstehende Pokal-Halbfinale (gegen Dortmund oder bei Drittligist Lotte) stehen inklusive der Bundesliga neun (!) Pflichtspiele an.

Für die K.o.-Spiele scheint Ancelotti seine Stammelf gefunden zu haben. Ohne Müller und Douglas Costa. Sie gehören zu den Häufig-Rotierern wie Rafinha, Juan Bernat und Kingsley Coman. Noch weniger Spielzeit bekommen lediglich Joshua Kimmich und Renato Sanches. Oder gar keine wie Sven Ulreich, Neuers Stellvertreter im Tor.

„Wir haben schon das Gefühl, dass es 13 oder 14 Spieler gibt, die meistens auf dem Platz stehen“, meinte Hummels und erklärte: „Ich habe bei keinem das Gefühl, dass irgendwie Resignation vorhanden wäre. Alle wissen, dass die großen Momente in dieser Saison noch kommen.“

Das ist es, was natürlich auch Boateng im Saisonendspurt antreibt. „Es freut einen, wenn es läuft. Aber ich möchte natürlich gerne auf dem Platz stehen und helfen.“ Macht noch mehr Spaß als via Twitter oder WhatsApp zu gratulieren.