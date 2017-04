"Gestörter Widerling" US-Stars reagieren auf Trumps Raketenangriff auf Syrien

Auch Schauspieler und Komiker Patton Oswalt (48, "King Of Queens" ) hielt seinen Ärger nicht verborgen, schloss aber auch Syriens Präsidenten Assad (51) in seiner Schelte mit ein: "Diese zwei gestörten Widerlinge begehen Massenmord. Dabei sollte es ihnen noch nicht einmal erlaubt sein, Goldfische als Haustiere zu halten." Mimin Rosie O' Donnell (55) vermutete gar, Trump denke nach wie vor, er sei in seiner TV-Show "The Apprentice" und sich über die Konsequenzen seines Handelns nicht bewusst.

Was interessiert mich mein Tweet von gestern?

Schauspielerin Margaret Cho (48, "Im Körper des Feindes" ), die koreanischer Abstammung ist, kramte derweil einen alten Tweet von Donald Trump heraus. Vor seiner Zeit als Präsident richtete er darin einen Appell an das Weiße Haus. Nur in Großbuchstaben zwitscherte er damals: "Und noch einmal an unsere sehr dumme Führung, greift auf keinen Fall Syrien an - wenn ihr es tut, werden sehr schlimme Dinge passieren und die USA werden von diesem Kampf rein gar nichts gewinnen."