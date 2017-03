Geständnis vor Gericht "Still, sonst tot": 19-Jähriger vergewaltigt 90-Jährige

Er ist Kickboxer, oft in Schlägereien verwickelt, stiehlt, wird wegen Drogendelikten verurteilt. Die Richter in Spanien schicken ihn zum Psychologen, verhängen Sozialstunden, Bewährungsstrafen, er wird mehrfach festgenommen. Nach Deutschland sei er 2016 gekommen, weil ihm in Spanien Gefängnis gedroht habe, sagt er.

Ob es in seinem Vorleben schon einmal etwas mit Sex und Gewalt gegeben habe, will die Vorsitzende Richterin wissen. Der Angeklagte verneint. Doch die Richterin interessiert sich für eine der Vorstrafen besonders, liest aus dem Urteil eines spanischen Gerichts wegen sexueller Nötigung vor: Es ist die Schilderung einer versuchten Vergewaltigung, die anscheinend nur am Widerstand des Opfers scheiterte. "Sie haben dort einer fremden Frau an deren Haustür aufgelauert, sich auf sie gestürzt?" "Ich sehe das nicht so, wie das da steht", sagt der Angeklagte schließlich.

Ist er ein gefährlicher Serientäter?

Der psychiatrische Sachverständige hört sehr aufmerksam zu. Hat es das Gericht mit einem gefährlichen Serientäter zu tun? Das Verbrechen in Düsseldorf hatte für großes Entsetzen in der Bevölkerung gesorgt. Eine DNA-Spur brachte die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen, der bereits wegen Raubes in Untersuchungshaft gesessen hatte. Der Wohnsitzlose ist auch angeklagt, in einer Altstadt-Disco einem anderen Opfer Geld aus der Handtasche gestohlen zu haben. Der Türsteher soll ihn mit Dokumenten des Opfers in der Hand auf der Toilette überrascht haben. Doch diese Tat bestreitet der Angeklagte.

Das Gericht prüft nun, ob man der inzwischen 91 Jahre alten Frau angesichts des Geständnisses die Aussage vor Gericht ersparen kann. Der Prozess wird am 27. März fortgesetzt.