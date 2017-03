Geständnis vor Gericht "Power Rangers"-Star Ricardo Medina Jr. hat seinen Mitbewohner getötet

Vor über zwei Jahren wurde der Mitbewohner von Schauspieler Ricardo Medina Jr. umgebracht. Am Donnerstag (Ortszeit) bekannte sich der heute 38-jährige Medina vor einem Gericht in Kalifornien wegen Totschlags schuldig, wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte. Medina gab zu, dabei ein Schwert verwendet zu haben, heißt es weiter. Am 30. März wird das Strafmaß bekanntgegeben. Dem Schauspieler drohen sechs Jahre hinter Gittern.