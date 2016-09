"Ich bin jetzt fünf Wochen alleine, weil sie ständig irgendwelche Projekte macht, um berühmt zu werden. Sie muss schon wissen, ob sie mit mir verheiratet ist oder nicht", kritisiert der 83-Jährige. Bei ihm sei seine Schwiegermutter als Aufpasserin. Auch passt es Lugner so gar nicht, dass seine Cathy als verheiratete Frau mit anderen Männern in einem Zimmer schläft und in einen Container geht "wo ständig versucht wird, die Brüste in die Kamera zu halten". Klingt zumindest ganz danach, als hinge der Haussegen gewaltig schief.